Бишкек, 11 апреля, 2025, 10:57 — ИА Регнум. В Чуйской области Киргизии люди забросали камнями поезд с туристами из Европы. Об этом сообщила пресс-служба предприятия «Кыргыз темир жолу» («Киргизские железные дороги»).

Пресс-служба «Кыргыз темир жолу»

«Кыргыз темир жолу» выражает обеспокоенность в связи с инцидентом, произошедшим на перегоне Кант — Аламедин. Неизвестные лица совершили акт вандализма, закидав камнями и разбив окна в вагонах туристического поезда, следовавшего из города Балыкчы (Иссык-Кульская область) с иностранными туристами из стран Европы», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в результате происшествия пострадал сотрудник поездной бригады. В «Кыргыз темир жолу» также сочли недопустимыми случаи нападения на гостей республики, поскольку из-за таких инцидентов не только создаётся угроза безопасности пассажиров, но и портится международный имидж Киргизии.

Предприятие также добавило, что совершённые правонарушения будут рассматриваться в рамках действующего законодательства страны. В настоящее время проводится расследование по установлению всех обстоятельств инцидента.

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2024 года в Турции группа мужчин напала на российских туристов рядом с одним из курортных отелей города Гечека. Уточнялось, что произошла драка с участием россиян и местных жителей. Со слов туристов, неизвестные сами ввязались в драку. Пострадавшие с травмами были доставлены в больницу.