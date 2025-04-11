Вашингтон, 11 апреля, 2025, 10:40 — ИА Регнум. Российский нападающий и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин превзошёл ещё одно достижение канадца Уэйна Гретцки, обойдя его по числу матчей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Nick Wass/AP/TASS

Игра против «Каролина Харрикейнс» стала для россиянина 1488-й в карьере. Гретцки же провёл в НХЛ 1487 игр.

После матча Овечкин вышел на 26-е место в истории лиги по количеству проведённых игр. Первое место в списке принадлежит канадцу Патрику Марло, который сыграл в НХЛ 1779 матчей.

«Вашингтон» в этой встрече одержал победу со счётом 5:4. Овечкин не отметился заброшенными шайбами, однако сделал одну результативную передачу.

Как передавало ИА Регнум, 6 апреля Овечкин в игре против «Нью-Йорк Айлендерс» обновил рекорд Гретцки, забив свой 895-й гол в НХЛ. Этот регулярный матч стал для россиянина 1487-м в карьере и завершился со счётом 1:4 в пользу ньюйоркцев.

Матч прервали на 25 минут для празднования «Вечного рекорда». В ходе церемонии Овечкин поблагодарил за свой результат родных и всех русских. Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» заявил, что без поддержки российских болельщиков и их любви было бы трудно добиться рекорда.