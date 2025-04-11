Москва, 11 апреля, 2025, 10:48 — ИА Регнум. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют около 80% россиян. К такому выводу пришел фонд «Общественное мнение» (ФОМ), основываясь на данных опроса, проведенного с 4 по 6 апреля.

Администрация Президента России

Согласно результатам опроса, участниками которого стали 1,5 тыс. россиян, Путину доверяет 80% респондентов. 10% дали отрицательную оценку, еще 10% не стали отвечать на вопрос. Также 81% россиян считает, что Путин работает хорошо. Противоположное мнение высказали 7% опрошенных, а 12% респондентов воздержались от ответа.

Положительную оценку работы правительства дали 56% участников опроса, негативную — 23%, а воздержались — 21%. О том, что председатель правительства Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 60% опрошенных, 29% не дали ответа на вопрос, а 11% оценили работу Мишустина негативно.

Как передавало ИА Регнум, 28 марта фонд «Общественное мнение» (ФОМ) опубликовал данные опроса, согласно которым около 82% россиян позитивно оценивают работу Путина на посту президента РФ. В то время как по данным ВЦИОМ по состоянию на 4 апреля эта цифра составляла 79,8%.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что российский лидер далек от популизма, поэтому сохраняет такой уровень поддержки населения.