Санкт-Петербург, 11 апреля, 2025, 09:58 — ИА Регнум. Самолёт из США, того же типа, что и у спецпосланника американского президента Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа, приземлился в Санкт-Петербурге. Это следует из данных сервиса Flightradar24.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Судя по данным сайта, борт вылетел в Северную Атлантику из юго-восточной части штата Флорида, где также находится личная резиденция главы Белого дома Мар-а-Лаго. Затем самолёт пересёк Скандинавию и достиг Санкт-Петербурга. Там он приземлился в аэропорту Пулково.

Информацию о прибытии Уиткоффа подтвердил источник в авиационных службах.

«Самолёт бизнес-авиации вылетел из Майами накануне и уже приземлился в России», — процитировал «Интерфакс» собеседника.

Как передавало ИА Регнум, портал Axios со ссылкой на источники и данные сервиса Flightradar ранее сообщил, что спецпосланник президента США вылетел в Россию. По данным издания, 11 апреля может состояться его встреча с президентом Владимиром Путиным. Это будет третья встреча российского лидера и Уиткоффа, отметил портал.

В первый раз Уиткофф прибыл в Москву 11 февраля, чтобы договориться о возвращении заключённого американца, бывшего сотрудника посольства США Марка Фогеля. Переговоры прошли успешно. После этого состоялся обмен заключёнными: из российской тюрьмы был освобождён Фогель, а из США на родину вернулся россиянин Александр Винник.

Во второй раз Уиткофф посетил Москву 13 марта. В российской столице состоялась его встреча с представителями РФ высокого ранга, а затем — с президентом Путиным. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что в ходе встречи представитель США передал российской стороне дополнительную информацию по инициативе Вашингтона о перемирии на Украине, а Путин, в свою очередь, передал ему «дополнительные сигналы» для Трампа.

Кроме того, Уиткофф участвовал в российско-американских переговорах высокого уровня в Эр-Рияде 24 марта. Через несколько дней, 3 апреля, спецпосланник Трампа принял в Вашингтоне генерального директора Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, возглавлявшего делегацию РФ на переговорах.