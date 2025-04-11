Москва, 11 апреля, 2025, 10:03 — ИА Регнум. В России из-за снижения платёжеспособности бизнеса на фоне высоких ставок по кредитам и инфляции увеличились стоки автомобильной техники лизинговых компаний. Об этом со ссылкой на экспертов и участников рынка сообщила газета «Коммерсантъ».

Юрий Смитюк/ТАСС

Отмечается, что в течение 2024 года баланс техники у компаний, предоставляющих технику в лизинг, вырос втрое и достиг рекордных 30 тыс. единиц, причём половину стока составляют грузовики.

Отмечается, что особенно быстро теряют в цене китайские автомобили, купленные в 2022–2023 годах.

Лизингодатели считают, что количество изъятий техники у клиентов пойдёт на снижение во втором квартале, однако ситуация в большей мере зависит от господдержки и решений Центробанка по ключевой ставке.

Для сокращения издержек компании намерены создать собственные точки продаж машин с пробегом, но их объёмов для конкуренции с дилерами может быть недостаточно, указано в статье.

Аналитики на фоне этого видят риски для рынка новых грузовиков. Россияне в таком случае смогут выбирать технику из стоков вместо покупки новой.

Как передавало ИА Регнум, гендиректор дилерского холдинга «Автодом» Андрей Ольховский ранее заявил, что к началу 2025 года на складах автодилеров, дистрибьюторов и поставщиков скопилось большое количество новых автомобилей. Он назвал ситуацию негативной. По словам эксперта, имеющегося количества машин хватит как минимум на четыре месяца продаж, а возможно, и на полгода, добавил Ольховский.

В январе сообщалось, что по состоянию на начало 2025 года на российских складах осталось около 700 тыс. нераспроданных новых автомобилей. Показатель аналогичного периода 2024 года был превышен почти вдвое. Директор агентства «Автостат» Сергей Целиков отмечал, что такое количество непроданных автомобилей является рекордным с 2020 года. Специалисты предупредили о потенциальных рисках для рынка и заявили, что текущая ситуация напоминает кризисный 2008 год.

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов 25 февраля сообщил, что на складах дилеров и производителей в РФ скопилось более 500 тыс. автомобилей, а запасы компании приблизились к отметке 100 тыс. машин при норме 60 тыс. Он отметил, что рынок ведёт себя хуже по сравнению с февралём 2024 года.

Согласно исследованию одной из автолизинговых компаний, в России в первом квартале 2025 года закрылись 213 китайских автосалонов. Это больше, чем за весь 2023 год, и в три раза больше, чем в январе–марте 2024 года. В качестве причины называется потеря интереса к бизнесу со стороны инвесторов.