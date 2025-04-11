Вашингтон, 11 апреля, 2025, 09:33 — ИА Регнум. Официальный аккаунт Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Европе убрал упоминание о русских из субтитров к опубликованной речи российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, забившего рекордную шайбу в регулярных матчах лиги.

AP/TASS/Adam Hunger Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин (в центре) после того, как забил рекордную, 895-ю шайбу в матче чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Айлендерс»

В ролике на странице NHL Europe в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) в сказанной Овечкиным фразе «Русские, мы сделали это» слово «русские» заменили на watching, что означает «наблюдающие, зрители».

Как передавало ИА Регнум, 6 апреля Овечкин в игре против «Нью-Йорк Айлендерс» обновил рекорд канадца Уэйна Гретцки, забив свой 895-й гол в НХЛ. Этот регулярный матч стал для россиянина 1487-м в карьере и завершился со счётом 1:4 в пользу ньюйоркцев.

Матч прервали на 25 минут для празднования «Вечного рекорда». В ходе церемонии Овечкин поблагодарил за свой результат родных и всех русских. Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» заявил, что без поддержки российских болельщиков и их любви было бы трудно добиться рекорда.

Президент России Владимир Путин поздравил Овечкина с рекордом. Глава государства выразил уверенность, что нынешнее достижение стало не только личным успехом хоккеиста, но и настоящим праздником для болельщиков в России и за её пределами.

Президент США Дональд Трамп, комментируя рекорд Овечкина, заявил, что теперь «у нас есть ещё один великий». Спортсмена также поздравили ведущие американские СМИ и мировые звёзды спорта и шоу-бизнеса, а НХЛ разместила его изображение во всех официальных аккаунтах организации.

Международная федерация хоккея поздравила Овечкина с его рекордным голом, но ни разу не упомянула страну, которую представляет хоккеист. При этом она указала, что спортсмен выигрывал чемпионат мира и участвовал в Олимпиаде.