Вашингтон, 11 апреля, 2025, 09:19 — ИА Регнум. Спецпосланник президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф вылетел в Россию, где 11 апреля может состояться его встреча с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники и данные сервиса Flightradar.

Global Look Press/Lev Radin/Keystone Press Agency Спецпосланник президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф

«Дипломатический представитель президента Трампа Стив Уиткофф отправился в Россию и, как ожидается, встретится с президентом Владимиром Путиным в пятницу», — говорится в сообщении.

Это будет третья встреча российского лидера и Уиткоффа, отметил портал.

Как сообщало ИА Регнум, в первый раз Уиткофф прибыл в Москву 11 февраля. После его переговоров с Путиным состоялся обмен заключёнными: из российской тюрьмы был освобождён американец Марк Фогель, а из США на родину вернулся россиянин Александр Винник.

Во второй раз Уиткофф посетил Москву 13 марта. Там состоялась его встреча с российскими представителями высокого ранга, а затем — с президентом Путиным. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что в ходе встречи представитель США передал российской стороне дополнительную информацию по инициативе Вашингтона о перемирии на Украине, а Путин, в свою очередь, передал ему «дополнительные сигналы» для Трампа.

Кроме того, Уиткофф участвовал в российско-американских переговорах высокого уровня в Эр-Рияде 24 марта. Через несколько дней, 3 апреля, спецпосланник Трампа принял в Вашингтоне генерального директора Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, возглавлявшего делегацию РФ на переговорах.