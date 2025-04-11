Москва, 11 апреля, 2025, 08:59 — ИА Регнум. Россия и Украина направляют друг другу дипломатические обращения через посольства двух стран в Минске. Об этом директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук сообщил «РИА Новости».

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Между Россией и Украиной сложился канал нотной переписки, главным образом по правовым и консульским вопросам», — пояснил дипломат.

Полищук выразил благодарность Белоруссии за поддержание этого канала связи.

Дипломат заявил также, что Россия открыта к обсуждению с Украиной серьёзных и реалистичных предложений по урегулированию конфликта, которые учитывали бы современные реалии и вели к устранению первопричин украинского кризиса. Он отметил, что киевский режим своим поведением показывает, что не готов к этому.

Как сообщало ИА Регнум, после начала российской спецоперации Киев разорвал дипломатические отношения с Москвой. Украинское посольство в российской столице прекратило принимать граждан 24 февраля 2022 года. Позднее МИД Украины объявил о закрытии всех консульских офисов на территории РФ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда подчёркивала, что разорвать отношения решил Киев, а не Москва, но история расставит всё по местам. Разрыв дипотношений, констатировала она, стал «логическим результатом целенаправленной русофобской политики киевских властей».