Москва, 11 апреля, 2025, 09:03 — ИА Регнум. Видеохостинг YouTube следует полностью запретить в России. Об этом на деловом форуме в Национальном центре «Россия» заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Петр Ковалев/ТАСС Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян

Главред телеканала пояснила, что видеохостинг является источником негативного контента.

«Я считаю, что YouTube должен быть запрещён вообще весь. Как разносчик разного рода зараз», ― процитировало «РИА Новости» журналистку.

Симоньян также призвала родителей не дожидаться, пока это сделает государство, а самим уже сейчас установить такой запрет и огородить детей от деструктивного контента.

По её словам, проблема заключается не в отсутствии отличного контента — он есть. Но если ребёнку позволить, он будет смотреть не то, что полезно. Как в случае с полезной едой, ребёнок скорее выберет шоколадку или пирожное, чем насыщенный альфа-омегой лосось на пару, пояснила главред телеканала.

«Понимаете, природа такова. Только запрещать», — констатировала Симоньян.

Как передавало ИА Регнум, летом 2024 года Роскомнадзор заявил, что многочисленные нарушения законодательства, неуважение к России и гражданам являются основанием для принятия мер в отношении YouTube.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 июля посоветовал заблокированным в YouTube россиянам идти на другие ресурсы. По его мнению, западные страны не готовы слушать позицию России.

Александр Хинштейн, занимавший на тот момент должность главы комитета Госдумы по информполитике, пояснил, что причиной существенного замедления работы YouTube станет отказ российских дата-центров от «серого» сотрудничества с Google. Он уточнил, что к этому привело игнорирование российского законодательства администрацией видеохостинга.

Глава АНО «Белый Интернет», член СПЧ Элина Сидоренко 22 января заявил, что администрация YouTube игнорирует интересы россиян, несмотря на готовность российских властей идти навстречу видеохостингу. Она добавила, что многомиллиардные штрафы, наложенные на владельца сервиса корпорацию Google за неудаление противоправного контента, остаются неоплаченными.

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о проблемах в использовании YouTube в России, в декабре 2024 года отметил, что вопросов больше к владельцу видеохостинга, чем к российским властям. Руководство Google сократило финансирование и поставки техники и таким образом само создало для себя проблемы, отметил глава государства.

Ранее в пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что начиная с 2020 года принадлежащий американской корпорации Google видеохостинг YouTube заблокировал более 200 российских каналов.

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев 26 марта сообщил, что разблокировку видеохостинга YouTube в России обсудят после выполнения требований Роскомнадзора. По словам министра, первым делом видеохостинг должен перестать блокировать российских авторов.