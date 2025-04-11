Алдан, Якутия, 11 апреля, 2025, 08:20 — ИА Регнум. Пять человек погибли в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика в районе города Алдана в Якутии. Об этом сообщил пресс-центр управления МЧС по региону.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия)

ДТП произошло в пяти километрах от Алдана на трассе в сторону города Нерюнгри. Установлено, что столкновение автомобиля Toyota Prius и грузовика КамАЗ было лобовым.

«В результате ДТП погибли пять человек — пассажиры Toyota Prius. Водитель КамАЗа не пострадал», — добавили в пресс-службе.

На месте работают экстренные службы, от МЧС привлекалось 15 человек и пять единиц техники. Ограничений движения на дороге нет.

Ранее в Якутии произошло другое ДТП с участием КамАЗа. В Якутске 18 марта грузовик столкнулся с автобусом, в результате пострадали 14 человек — пассажиры и водитель автобуса. Выяснилось, что водитель КамАЗа не пропустил маршрутный автобус ПАЗ на перекрёстке.