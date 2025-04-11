Москва, 11 апреля, 2025, 08:13 — ИА Регнум. Россия открыта к обсуждению с Украиной реальных предложений по урегулированию конфликта. Об этом 11 апреля заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Российская сторона открыта к обсуждению серьёзных и реалистичных предложений, учитывающих современные реалии и ведущих к устранению первопричин украинского кризиса и достижению действительно всеобъемлющего, справедливого и прочного мира», ― процитировало «РИА Новости» дипломата.

При этом Полищук отметил, что киевский режим своим поведением показывает, что не готов к этому.

Дипломат напомнил, что украинская сторона вышла из прямых переговоров с Россией, которые велись с конца февраля до середины апреля 2022 года, а в сентябре того же года глава киевского режима Владимир Зеленский издал указ о самозапрете на ведение переговоров с российским руководством, который действует до сих пор.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва готова к переговорам по урегулированию ситуации на Украине. Для РФ важно, подчёркивал он, чтобы договорённости были заключены с легитимными представителями Киева, а Зеленский не является таковым. Кроме того, Зеленский сам себе запретил вести переговоры с РФ. В январе Путин заявил, что итогом переговоров должен стать долгосрочный мир на Украине.

7 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также напомнил, что Москва неоднократно и на разных уровнях заявляла, что готова к переговорам по Украине.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя 8 апреля подчеркнул, что Россия готова к серьёзным переговорам по урегулированию конфликта на Украине, но не позволит использовать диалог для перевооружения ВСУ.

Для урегулирования конфликта необходимы вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав России, указывал Путин. Кроме того, по словам президента РФ, Украина должна отказаться от вступления в НАТО и обеспечить на подконтрольной территории соблюдение прав и свобод русскоязычных граждан.

Глава государства подчёркивал, что Москва заинтересована в долгосрочном мире на Украине, а не во временном перемирии. Он отмечал, что урегулировать конфликт на Украине необходимо с учётом интересов РФ, искоренив первопричины кризиса.