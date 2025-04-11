Украинские хирург с медсестрой без обезболивания резали ногу попавшему в плен российскому военнослужащему с позывным Лега в киевском СИЗО. А чтобы военнопленный не кричал, ему из полотенца сделали кляп. Боец поведал, что он чуть не перегрыз его от боли. То, что происходит в изоляторе, даже не садизм, хуже — все кричат, изнемогают, подчеркнул Лега. Обсуждением этого и других свидетельств зверств киевского режима, обнародованных только с начала апреля 2025 года в Telegram-канале членом Общественной палаты РФ Максимом Григорьевым, ознаменован новый, 1142-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

ИА Регнум Пытки в 211 понтонно-мостовой бригаде ВСУ

Прежде чем бойца с позывным Лега доставили в киевское СИЗО, было семь пересадок.

«И в каждой — били. Сняли обручальное кольцо, крест — всё забрали. Просил оставить крест, сказали: «Больше не пригодится», — вспоминает боец.

Боец с позывным Лега рассказывает, что испытал в украинском плену. Кадр из Telegram-канала общественного деятеля Максима Григорьева.

Среди прочих преступлений украинских боевиков он привёл случай, произошедший с российским военнопленным с позывным Майбах, также попавшим в лагерь к «азовцам» (представители организации, деятельность которой запрещена в РФ. — Прим. ИА Регнум).

«Ему выжгли букву «В» на лбу. От Красного Креста, приехавшего с проверкой, его спрятали», — отметил Лега.

А военнослужащий с позывным Шано проинформировал, что в СИЗО киевские боевики особенно издевались из-за национальности.

Боец с позывным Шано рассказывает, что испытал в украинском плену. Кадр из Telegram-канала общественного деятеля Максима Григорьева.

«Они не любят бурят и якутов. Это подчёркивали каждый раз, когда избивали. В тюрьме в Харькове, в СИЗО, меня били первым — потому что бурят. Организм не выдерживал. Били трубами. Потом ещё били в Виннице, в изоляторе. Опять за то, что я бурят. Из-за того, что фамилия у меня украинская, тоже били», — поведал Шано.

Через пытки током прошёл в украинском плену российский военнослужащий с позывным Мора.

Боец с позывным Мора рассказывает, что испытал в украинском плену. Кадр из Telegram-канала общественного деятеля Максима Григорьева.

«В бетонной яме проводили пытки током. Опускали ноги в ведро с водой, подводили два провода от электрощитка — 380 вольт. Босиком, без ботинок. Чтобы не терял сознание — били электрошокером. Так «приводили в чувство». А потом продолжали — дубинками, тросами, ногами», — свидетельствовал он.

Этот и многие другие рассказы российских военнопленных обнародованы в рамках работы Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, председателем которого также является Максим Григорьев.

Ранее, в марте 2025 года стало известно, что из украинского плена, длившегося восемь месяцев, по обмену вернулся штурмовик из Дагестана Наджаф. По его словам, и в его случае от Красного Креста скрывали условия содержания российских бойцов: моча стояла по щиколотку, тараканы, жуки, черви в супах и кашах, а также постоянные истязания.

Тем временем российская армия продолжает теснить врага практически на всех участках фронта. В конце марта пятеро сдавшихся у села Запорожье в ДНР боевиков 153-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) на допросе заявили, что в российском плену им нравится больше, чем в рядах ВСУ.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.