Киев, 11 апреля, 2025, 08:03 — ИА Регнум. Украинские власти активизируют процесс мобилизации — 60 сотрудников ТЦК из Киевской области привлечены для повышения результатов. В соответствии с законодательством, необходимо актуализировать информацию в военкоматах. В местных СМИ пишут о фактах мобилизации с использованием силовых методов, об этом сообщило «РИА Новости».

kyivcity. gov. ua

В начале апреля 60 человек в качестве дополнительной силы были привезены в Одессу из Киевской области.

Командированных сотрудников ТЦК поселили на закрытой базе отдыха «Три карася», опасаясь, что местные жители могут им угрожать.

Отмечается, что киевский режим усиливает мобилизацию в тех регионах Украины, «которые рассматриваются как условно пророссийские».

Группа военкомов будет работать в Одессе до середины мая.

Как сообщало ИА Регнум, украинцы скрываются от мобилизации, так как не верят в то, что защищают справедливое государство. Об этом заявил бывший премьер-министр страны и президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах.

4 апреля украинское издание «Страна. ua» писало о гибели мужчины в ходе принудительной мобилизации в Одесской области. По данным журналистов, в селе Сухой Лиман сотрудники территориального центра комплектования пытались похитить мужчину, чтобы отправить его в ВСУ. Прохожие отбили его у военных, но ему стало плохо, он потерял сознание. Пострадавшему вызвали скорую помощь. Пока она ехала, мужчина умер.