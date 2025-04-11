Москва, 11 апреля, 2025, 07:35 — ИА Регнум. За ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) поразили на территории России 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом 11 апреля сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

По информации ведомства, 25 вражеских дронов сбили над Курской областью, ещё пять — над Белгородской.

Как сообщало ИА Регнум, 9 апреля украинские военные с применением беспилотника целенаправленно атаковали высоковольтную линию «Курскэнерго». В результате агрессии киевского режима в Большесолдатском районе более 600 потребителей остались без электричества. Все причастные к данному преступлению будут установлены и привлечены к ответственности, подчеркнули в Следственном комитете России.

Российские военные за ночь 9 апреля сбили 158 украинских беспилотников над территорией 11 регионов и акваториями Чёрного и Азовского морей.

Ночью 10 апреля в небе над регионами России подразделения ПВО ликвидировали 42 беспилотника ВСУ. Самой массированной атаке в период с 20:15 мск 9 апреля по 06:00 мск 10 апреля подверглись Брянская и Калужская области — в небе над регионами были сбиты 13 и 12 дронов. Ещё семь БПЛА уничтожили в Курской области. По четыре беспилотника ВСУ сбили в Белгородской области и над Крымом. В Московской и Орловской областях средства ПВО ликвидировали по одному дрону.