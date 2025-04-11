Москва, 11 апреля, 2025, 07:42 — ИА Регнум. Российский боец с позывным Лега рассказал о пытках во время нахождения в плену у украинской организации «Правый сектор» (запрещена в России, является террористической и экстремистской). Историю опубликовал председатель международной организации по борьбе с терроризмом украинских неонацистов, член Общественной палаты России Максим Григорьев в Telegram-канале.

ИА Регнум Плен

Лега попал в плен к бойцам «Правого сектора». Пленных заставляли петь бандеровские песни, избивали за отказ. В контрразведке выбили зубы с левой стороны. Он видел сильно избитого, изуродованного парня из Луганска.

«Я даже не смог понять, как его зовут. Утром меня забрали, а его там оставили», — рассказал боец.

По пути в Харьков до СИЗО было семь пересадок, везде били. Забрали обручальное кольцо и нательный крест, вспомнил Лега.

В киевском СИЗО хирург без обезболивания резал ему ногу, держали пятеро. Каждый раз перевязки — снова без наркоза.

«Это даже не садизм, хуже. В этом СИЗО так со всеми. Все кричат, изнемогают», — добавил Лега.

Был случай, когда азовцы привезли в лагерь солдата с позывным Майбах, выжгли букву «В» на лбу. От Красного Креста спрятали его, рассказал российский боец.

Как сообщало ИА Регнум, российский боец-штурмовик из Дагестана восемь месяцев провёл в украинском плену под Львовом. Он был тяжело ранен, но чудом остался в живых. Об этом рассказал сам военный, после того как попал в Москву в результате обмена пленными. По словам штурмовика, их пытались сломать — выставляли на мороз в легкой одежде, пленных загоняли в подвал, закапывали в яму по горло и спускали голодных собак, которые грызли их.

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания в одном из пунктов управления курской группировкой войск 12 марта заявил, что к тем, кто оказался в плену, необходимо относиться гуманно.