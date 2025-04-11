Москва, 11 апреля, 2025, 07:22 — ИА Регнум. Телефонные мошенники обманывают россиян под предлогом замены кода домофона. Об этом сообщили в МВД РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенник

Злоумышленники представляются сотрудниками управляющей компании, уверяя в необходимости «замены кода домофона», приводит ТАСС материалы МВД. Затем они отправляют гражданам на телефон некий пароль и просят продиктовать его. Диалог прекращается, как только аферисты получают пароль.

Через некоторое время с гражданином связываются якобы сотрудники правоохранительных органов и Росфинмониторинга. Они начинают убеждать потенциальную жертву в необходимости установить мобильное приложение банка, чтобы уберечь средства от мошенников. После отправки и установки специального файла человека просят приложить свою банковскую карту к NFC-модулю телефона с целью якобы изменить на ней цифровой код. Таким образом мошенники устанавливают на телефон вредоносную программу и создают виртуальную копию банковской карты гражданина. Далее бесконтактным способом злоумышленники обналичивают деньги.

По другой схеме людям сообщают о поломке домофона, предлагая получить несколько бесплатных ключей. Ответив согласием, абонент получает SMS с паролем, и дальше действия аферистов повторяются.

Как сообщало ИА Регнум, также мошенники стали создавать сайты, которые выглядят как официальные ресурсы известных страховых компаний, продающих полисы ОСАГО. Чтобы рассчитать стоимость страховки, пользователю предлагают заполнить анкету с указанием всех персональных данных. После заполнения аферисты предлагают оплатить электронный полис ОСАГО с помощью банковской карты, указав номер карты, дату окончания срока её действия и CVV/CVV-код. Далее мнимые страховщики перенаправляют пользователя на поддельную страницу подтверждения оплаты, где просят ввести код подтверждения оплаты, полученный от банка. Если мошенникам удаётся получить код подтверждения оплаты, они обходят двухфакторную аутентификацию и получают деньги.

Инженер-аналитик лаборатории исследований кибербезопасности «Газинформсервиса» Ирина Дмитриева предупредила, что мошенники стали заражать смартфоны россиян вредоносным ПО под видом оформления курьерской доставки. Для «отслеживания доставки» злоумышленник прикрепляет в переписку apk-файл, присылает трек-номер и инструкцию по установке приложения, после чего активируется вредоносное ПО, которое может красть данные, включаться в ботнет-сети для DDoS-атак, шифровать файлы с последующим вымогательством.