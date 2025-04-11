Хургада, Египет, 11 апреля, 2025, 07:08 — ИА Регнум. Девочка, которая пострадала при крушении туристического батискафа «Синдбад» в египетской Хургаде, скончалась в местной больнице. Ранее погибла её бабушка. О трагедии сообщил «Известиям» отец ребёнка.

Хургада, на месте трагедии

Андрей Болдырев сказал, что дочери не стало 9 апреля. По его словам, с момента крушения батискафа девочка была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

1 апреля в генконсульстве РФ в Хургаде заверили, что состояние ребёнка, находившегося в больнице, оценивается как стабильное.

Число погибших при крушении батискафа в Хургаде увеличилось до семи человек.

Как сообщало ИА Регнум, утром 27 марта у берега произошла авария — прогулочный батискаф для подводной экскурсии начал тонуть, когда туристы садились в него. Изначально было известно, что в результате трагедии шестеро россиян, в том числе двое детей, погибли. Всего на борту находились 45 граждан России, 14 — доставили в больницу.

Затонувший в Хургаде батискаф «Синдбад» не сталкивался с чем-либо перед катастрофой. Капитан сказал, что возможной причиной трагедии мог стать сбой в системе подводной лодки.

Одна из выживших россиянок рассказала, что пережила клиническую смерть, муж ее погиб.

По факту аварии возбуждено уголовное дело. Адвокат капитана также заявил, что его подзащитный неоднократно обращался к владельцам судна с просьбой провести техническую инспекцию, однако компания игнорировала его. Он последним покинул батискаф.