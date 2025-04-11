Вашингтон, 11 апреля, 2025, 06:51 — ИА Регнум. В ходе торжественной церемонии по случаю рекорда Александра Овечкина по голам в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клуб «Вашингтон Кэпиталз» вручил российскому нападающему золотую клюшку. Мероприятие провели 10 апреля на домашней арене.

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Присутствующие на церемонии сыновья Овечкина также получили золотые клюшки, но только в мини-формате. Кроме того, форварду и его матери Татьяне Овечкиной преподнесли премиальные часы, супруге Анастасии подарили украшение с драгоценностями.

Помимо клюшки, Овечкину вручили его скульптуру, выполненную в виде шайбы с выгравированной цифрой 895. В конце церемонии хоккеист сделал общее фото с родными и близкими, одноклубниками и руководством «Вашингтона».

Как сообщало ИА Регнум, 6 апреля в игре против команды «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин обновил рекорд канадца Уэйна Гретцки, забив 895-й гол в НХЛ. Этот матч стал для россиянина 1487-м в карьере. После забитой шайбы встречу прервали на 25 минут, чтобы отпраздновать установление нового рекорда. В ходе церемонии капитан «Вашингтона» поблагодарил за свой результат родных и всех русских.

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли считает, что Овечкин способен забросить 1 тыс. шайб в НХЛ. Это полностью зависит от того, как долго российский хоккеист захочет играть в лиге, добавил он.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала рекорд Овечкина красивым. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что Овечкин — великий русский хоккеист. В Кремле отмечали, что следят за успехами Овечкина и болеют за него.

Овечкину удалось обойти легендарных мастеров НХЛ и достичь выдающегося рекорда, подчеркнул в поздравлении президент РФ Владимир Путин. Глава государства выразил уверенность, что нынешнее достижение стало не только личным успехом хоккеиста, но и настоящим праздником для болельщиков в России и за её пределами.