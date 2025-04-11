Москва, 11 апреля, 2025, 06:41 — ИА Регнум. Верховный суд РФ признал право на компенсацию морального вреда за навязчивые рекламные звонки. Дело жителя Москвы, которому банк «Русский Стандарт» продолжал звонить с предложениями кредита несмотря на его отказ, было пересмотрено.

Спам

Мужчина направил претензию с требованием прекратить звонки, но они продолжились.

Суд указал, что распространение рекламы без предварительного согласия абонента недопустимо и распространитель должен прекратить рекламу по требованию. Истец требовал компенсацию в 5 тыс. рублей за беспокойство. Банк утверждал, что звонок был ошибкой.

Суды нижестоящих инстанций встали на сторону банка, но Верховный суд вернул дело на пересмотр, признав вину банка в причинении морального вреда до доказательства обратного.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин подписал закон о защите граждан от телефонных мошенников и спам-звонков. Документ 1 апреля опубликован на официальном сайте правовых актов.

Согласно новому закону, массовые телефонные звонки теперь возможны только при наличии согласия абонента. Причем оно должно четко отражать волеизъявление и указывать на человека, который дает согласие.

Для защиты от кибермошенничества в России 1 марта также запустили сервис по самозапрету на оформление потребительских кредитов и займов. Исключение составляют ипотека, образовательные и автокредиты, а также ранее заключенные договоры. В кредитной истории заявителя появляется специальная отметка с датой начала действия самозапрета, после чего банки и микрофинансовые организации обязаны отказывать в выдаче займов.