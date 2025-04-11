Лондон, 11 апреля, 2025, 06:37 — ИА Регнум. Великобритания выделит Украине военную помощь в размере 450 млн фунтов стерлингов (585 млн долларов), в рамках которой будут предоставлены сотни тысяч беспилотников и военное оборудование. Об этом 11 апреля сообщила британская газета Daily Mail.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

«Великобритания построит сотни тысяч беспилотников для отправки на украинскую линию фронта в рамках пакета помощи стоимостью 450 млн фунтов стерлингов», — уточнили в публикации.

Отмечается, что в рамках нового пакета Украина получит средства для ремонта и технического обслуживания военной техники в сотрудничестве с британскими компаниями. Дополнительно для ВСУ приобретут радиолокационные системы, противотанковые мины и средства для борьбы с беспилотниками.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июня 2024 года российский президент Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств заявил, что Россия вправе поставить своё вооружение в регионы, откуда ожидаются чувствительные удары по странам, поставляющим оружие Украине.

Путин неоднократно подчёркивал, что никакие поставки вооружений киевскому режиму не изменят ход спецоперации. Российская армия уничтожала и будет уничтожать западную военную технику.

По мнению военного эксперта, доцента кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олега Глазунова, западные страны не совсем поняли, о чём говорил Путин, они не верят, что Россия готова поставить своё вооружение в регионы, которые могут нанести чувствительные удары по странам, поставляющим оружие Украине. Раньше СССР или Россия никогда не поставляли оружие тем, кто борется против США, однако сейчас ситуация изменилась, нужно действовать в своих национальных интересах, отметил эксперт. Глазунов добавил, что если Путин говорит, то он всегда делает. Поэтому важно доказать делом, что Россия способна защищать свои интересы и действовать решительно.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин подчеркнул, что самое смертоносное оружие Украине поставляют Германия, Великобритания и Канада.