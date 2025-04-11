Трамп заявил о ненужности Маска
Трамп признался, что ему не нужен Маск, хотя он ему нравится
Вашингтон, 11 апреля, 2025, 05:53 — ИА Регнум. Глава департамента госэффективности (DOGE) Илон Маск отлично потрудился в правительстве США, заявил глава Белого дома Дональд Трамп. Несмотря на это, Маск ему не нужен, продолжил американский лидер.
«Илон проделал фантастическую работу. Смотрите, он сидит здесь, и мне всё равно. Мне не нужен Илон ни для чего, кроме как потому, что он мне нравится. Но я говорю вам, этот парень проделал фантастическую работу», — отметил Трамп во время заседания кабмина.
Президент США также объявил, что не нуждается в машине Tesla, за которую заплатил немало. Однако автомобилем пользуются сотрудники офиса Трампа.
Как сообщало ИА Регнум, 3 марта Илон Маск сохранил членство в Лондонском королевском обществе — ведущем научном сообществе Великобритании, несмотря на желание учёных исключить его. В феврале более 1,7 тыс. учёных подписали открытое письмо, в котором требовали исключить Маска из организации. К нему предъявлялись претензии в связи с его комментариями, нарушающими, по мнению учёных, кодекс Королевского общества.
Трамп 12 ноября 2024 года объявил, что Илон Маск и экс-кандидат в президенты США Вивек Рамасвами совместно возглавят будущее министерство госэффективности. По словам Трампа, ведомство в сотрудничестве с Белым домом и его административно-бюджетным управлением планирует провести крупномасштабную структурную реформу системы госуправления. В свою очередь Маск назвал работу нового министерства «угрозой для бюрократии» и отметил, что планируется вести таблицу, где будут опубликованы «лидеры по самым безумно глупым тратам» средств американских налогоплательщиков.
В июле 2024 года Илон Маск публично поддержал Трампа после покушения на митинге в Пенсильвании. Бизнесмен назвал политика таким же крутым, как 26-й президент Америки Теодор Рузвельт.