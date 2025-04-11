Вашингтон, 11 апреля, 2025, 05:53 — ИА Регнум. Глава департамента госэффективности (DOGE) Илон Маск отлично потрудился в правительстве США, заявил глава Белого дома Дональд Трамп. Несмотря на это, Маск ему не нужен, продолжил американский лидер.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«Илон проделал фантастическую работу. Смотрите, он сидит здесь, и мне всё равно. Мне не нужен Илон ни для чего, кроме как потому, что он мне нравится. Но я говорю вам, этот парень проделал фантастическую работу», — отметил Трамп во время заседания кабмина.

Президент США также объявил, что не нуждается в машине Tesla, за которую заплатил немало. Однако автомобилем пользуются сотрудники офиса Трампа.

Как сообщало ИА Регнум, 3 марта Илон Маск сохранил членство в Лондонском королевском обществе — ведущем научном сообществе Великобритании, несмотря на желание учёных исключить его. В феврале более 1,7 тыс. учёных подписали открытое письмо, в котором требовали исключить Маска из организации. К нему предъявлялись претензии в связи с его комментариями, нарушающими, по мнению учёных, кодекс Королевского общества.

Трамп 12 ноября 2024 года объявил, что Илон Маск и экс-кандидат в президенты США Вивек Рамасвами совместно возглавят будущее министерство госэффективности. По словам Трампа, ведомство в сотрудничестве с Белым домом и его административно-бюджетным управлением планирует провести крупномасштабную структурную реформу системы госуправления. В свою очередь Маск назвал работу нового министерства «угрозой для бюрократии» и отметил, что планируется вести таблицу, где будут опубликованы «лидеры по самым безумно глупым тратам» средств американских налогоплательщиков.

В июле 2024 года Илон Маск публично поддержал Трампа после покушения на митинге в Пенсильвании. Бизнесмен назвал политика таким же крутым, как 26-й президент Америки Теодор Рузвельт.