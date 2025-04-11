Москва, 11 апреля, 2025, 05:37 — ИА Регнум. Суд лондонского района Сазерк 11 апреля вынесет приговор экс-губернатору Севастополя Дмитрию Овсянникову, который обвиняется в Великобритании в обходе антироссийских санкций.

Kremlin.ru Дмитрий Овсянников

Рассмотрение дела Овсянникова началось 17 марта. Помимо самого экс-губернатора, по делу также проходят его родственники.

В суде «РИА Новости» сообщили, что заседание начнется 11 апреля в 10:00 по местному времени и должно завершиться до 13:00.

Приговор вынесут и брату экс-губернатора Алексею Овсянникову, который также был признан виновным по делу об обходе санкций. Оба брата будут лично присутствовать в суде. Супругу Дмитрия Овсянникова Екатерину ранее оправдали по всем пунктам обвинения.

Губернатором Севастополя Овсянников был в период с 2016 по 2019 год.

Как сообщало ИА Регнум, Овсянников находился под санкциями ЕС, США и Великобритании с 2017 по 2022 год. Но в 2022 году решения Совета ЕС за последние два года о продлении санкций в его отношении аннулировал Европейский суд. Доказательства связей Овсянникова с властями России и дестабилизирующего влияния на Украину после его отставки были признаны недостаточными. Однако Великобритания продлила свои санкции в отношении экс-губернатора Севастополя. Сторона защиты настаивала на том, что Овсянников, зная о своём включении в чёрный список, не располагал точной информацией о том, какие именно ограничения действуют в отношении него.

Его задержали в Лондоне в январе 2024 года, освободили под залог в феврале.

Присяжные лондонского суда 9 апреля признали бывшего губернатора Севастополя виновным в обходе санкций. Обладающий британским паспортом Овсянников был признан виновным по четырём эпизодам обвинения, связанным с получением от своей супруги Екатерины Овсянниковой 76 тыс. фунтов стерлингов (97 тыс. долларов), и по двум эпизодам использования денег своего брата, бизнесмена Алексея Овсянникова, для приобретения автомобиля Mercedes-Benz за 54,5 тыс. фунтов и страховки для него.