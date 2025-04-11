Вашингтон, 11 апреля, 2025, 05:25 — ИА Регнум. Кадры падения вертолёта в реку Гудзон в Нью-Йорке назвал ужасающими президент США Дональд Трамп. Об этом он заявил 10 апреля в соцсети Truth Social.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Страшное крушение вертолёта на реке Гудзон. Похоже, что шесть человек — пилот, двое взрослых и трое детей — больше не с нами. Кадры аварии ужасающие. Да благословит Господь родных и близких погибших», — прокомментировал трагедию Трамп.

Он добавил, что в ближайшее время будет объявлено, как именно произошла авария. К расследованию происшествия привлекли министра транспорта США Шона Даффи и его подчинённых.

Как сообщало ИА Регнум, упавший 10 апреля в реку Гудзон вертолёт перед крушением находился в воздухе около 12 минут. Борт упал в воду без хвостового винта и лопастей несущего винта. По словам очевидцев, вертолёт мотало из стороны в сторону. Затем ветер перевернул его, он начал падать, разрушаясь на лету. Момент крушения попал на видео.

Комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш уточнила, что вертолёт туристической компании вылетел с площадки на юге Манхэттена и летел на север до моста имени Джорджа Вашингтона, затем борт повернул на юг. Падение произошло через несколько минут после разворота.

При падении вертолёта вместе с семьёй погиб глава испанского филиала немецкого концерна Siemens Агустин Эскобар. Он и члены его семьи были опознаны среди пяти жертв авиакатастрофы. Личность пилота вертолёта устанавливается.