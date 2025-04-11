В Госдуме рассказали, как правильно увольняться работающему пенсионеру
В Госдуме пояснили, как работающему пенсионеру выгодно уволиться в 2025 году
Москва, 11 апреля, 2025, 05:06 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал, как изменится пенсия при увольнении работающего пенсионера в 2025 году. При увольнении происходит перерасчет, восстанавливаются индексации за годы работы. Это может существенно увеличить выплаты, сообщил ТАСС.
Социальный фонд фиксирует увольнение по отчетности работодателя. Важно уволиться в последний день месяца, чтобы перерасчет начался с первого числа следующего месяца. Например, при увольнении 30 июня пенсию увеличат с 1 июля. Если уволиться 1 июля, перерасчет начнется только с августа.
В юридической практике известны случаи, когда работающие более пяти лет пенсионеры увольнялись и получали повышение пенсии. Например, пенсионер, начавший получать выплаты в 2016 году, к 2025 году мог иметь пенсию 18 тыс. рублей, а без работы — около 30 тыс. рублей. После увольнения его пенсия увеличилась.
По словам депутата, чтобы право на перерасчет возникло, нужно не работать ни одного дня в месяце увольнения. После перерасчета пенсионер может вернуться к работе, так как индексации сохраняются вне зависимости от занятости.
Как сообщало ИА Регнум, в Социальном фонде напомнили, какие социальные категории граждан РФ имеют право на досрочную пенсию.
С 1 апреля социальные пенсии россиян проиндексировали на 14,75%. Данная мера коснётся почти 4,2 млн человек.