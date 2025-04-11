Москва, 11 апреля, 2025, 05:06 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал, как изменится пенсия при увольнении работающего пенсионера в 2025 году. При увольнении происходит перерасчет, восстанавливаются индексации за годы работы. Это может существенно увеличить выплаты, сообщил ТАСС.

Александр Погожев ИА REGNUM Работающая пенсионерка

Социальный фонд фиксирует увольнение по отчетности работодателя. Важно уволиться в последний день месяца, чтобы перерасчет начался с первого числа следующего месяца. Например, при увольнении 30 июня пенсию увеличат с 1 июля. Если уволиться 1 июля, перерасчет начнется только с августа.

В юридической практике известны случаи, когда работающие более пяти лет пенсионеры увольнялись и получали повышение пенсии. Например, пенсионер, начавший получать выплаты в 2016 году, к 2025 году мог иметь пенсию 18 тыс. рублей, а без работы — около 30 тыс. рублей. После увольнения его пенсия увеличилась.

По словам депутата, чтобы право на перерасчет возникло, нужно не работать ни одного дня в месяце увольнения. После перерасчета пенсионер может вернуться к работе, так как индексации сохраняются вне зависимости от занятости.

Как сообщало ИА Регнум, в Социальном фонде напомнили, какие социальные категории граждан РФ имеют право на досрочную пенсию.

С 1 апреля социальные пенсии россиян проиндексировали на 14,75%. Данная мера коснётся почти 4,2 млн человек.