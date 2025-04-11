Москва, 11 апреля, 2025, 04:56 — ИА Регнум. Ранее служивший в Военно-воздушных силах Украины и приговоренный к 15 годам лишения свободы Алексей Зубрицкий сделал в 2014 году правильный выбор, оставшись в России. Об этом заявил заслуженный военный лётчик генерал-майор в отставке Владимир Попов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС России

«Когда Крым изъявил желание войти в состав Российской Федерации, то было так же, как при развале Советского Союза. На территории сформированной республики оставалась техника, кроме ядерного оружия, если нет другой договорённости. Личный состав имел право выбора о продолжении службы в том государстве или вернуться на родину. Этот принцип оказался идентичным для принятия решения после 2014 года», — приводит aif.ru слова Попова.

Он добавил, что личный состав индивидуально принимал решение о территориальном продолжении службы. В данном случае не может быть понятия предательства или измены Родине. Оставшиеся в России оформляли соответствующие документы и служили не только в Крыму, а могли перевестись в другие регионы страны.

Как сообщало ИА Регнум, Зубрицкого в 2013 году направили в авиационное звено 204-й Севастопольской бригады, которая дислоцировалась на аэродроме Бельбек. Зубрицкий перешёл на службу в российскую армию в 2014 году, когда Крым вошёл в состав РФ. До 2015 года Зубрицкий служил в истребительном полку в городе Миллерове Ростовской области, а затем ещё три года был старшим лётчиком авиазвена в штурмовом полку, дислоцированном в краснодарском Приморско-Ахтарске. В 2018 году лётчик стал кандидатом в космонавты-испытатели.

Зубрицкий оказался в украинской базе дезертиров и государственных предателей. В марте Винницкий городской суд заочно приговорил его к 15 годам лишения свободы и постановил конфисковать всё его имущество, оставшееся на территории Украины.

Корабль «Союз МС-27» 8 апреля доставил российских космонавтов Алексея Зубрицкого и Сергея Рыжикова, а также американского астронавта Джонатана Кима на МКС. Пилотируемый корабль был выведен на орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1а», украшенной символикой 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.