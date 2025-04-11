Находка, Приморский край, 11 апреля, 2025, 04:48 — ИА Регнум. В городе Находке в Приморском крае задержаны участники организованной преступной группы, которые с февраля 2024 года под угрозой насилия вымогали у местных предпринимателей деньги. Больше чем за год ОПГ разбойными способами присвоила свыше 2,5 млн рублей. Подробности сообщила пресс-служба регионального Следкома.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет России

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 18 участников преступной группы. Они обвиняются в вымогательстве.

В ходе следствия установлено, что с февраля 2024 года по март 2025 года трое фигурантов в Находке создали ОПГ с целью совершения особо тяжких преступлений и привлекли в неё еще 15 местных жителей.

Угрожая применением насилия и демонстрируя огнестрельное оружие, они требовали деньги у предпринимателей. Опасаясь за свою жизнь, люди передавали требуемые суммы и просили отсрочку для сбора денег, после чего их отпускали.

Всех подозреваемых задержали, им предъявлено обвинение. По месту жительства фигурантов и в офисах проведены обыски — изъяты деньги, банковские карты, телефоны, наркотики, а также запрещенное в гражданском обороте боевое оружие и патроны.

СК продолжает следствие.

Как сообщало ИА Регнум, в 2024 году в Свердловской области полицией было задержано более 300 лидеров и участников организованных преступных группировок. Следователи доказали причастность ОПГ к совершению 1058 преступлений.

В Красноярске задержали пятерых членов ОПГ за обналичивание 250 млн рублей. В ходе обысков по месту жительства подозреваемых правоохранители изъяли документы, золотые слитки и денежные средства в размере 2,9 млн рублей, 13,7 тыс. долларов, 6,5 тыс. евро, а также личные автомобили.

В ноябре 2024 года президент России Владимир Путин отмечал, что граждане России ждут от правоохранителей новых результатов по ключевым направлениям работы — по борьбе с преступностью, противодействию терроризму, наркоторговле, нелегальной миграции, повышению уровня безопасности на дорогах, пресечению экстремизма.