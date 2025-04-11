Нью-Йорк, США, 11 апреля, 2025, 04:20 — ИА Регнум. Глава испанского филиала немецкого концерна Siemens Агустин Эскобар погиб вместе с семьёй в результате падения вертолёта в реку Гудзон в Нью-Йорке. Об этом 10 апреля сообщил таблоид New York Post.

Кадр из видео

«Агустин Эскобар, президент и генеральный директор Siemens в Испании, его жена и трое детей погибли в результате крушения туристического вертолёта, рухнувшего в воду», — написали авторы.

Отмечается, что они были опознаны среди пяти жертв авиакатастрофы.

Личность пилота вертолёта пока не установили.

Как сообщало ИА Регнум, в США начали расследование причин крушения вертолёта, упавшего 10 апреля в реку Гудзон. Комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш заявила, что вертолёт туристической компании вылетел с площадки на юге Манхэттена и летел на север до моста имени Джорджа Вашингтона, затем борт повернул на юг. Падение произошло через несколько минут после разворота.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс подтвердил гибель шести человек в результате падения вертолёта в реку. По его словам, тела троих взрослых и троих детей разного возраста удалось извлечь из воды. Он также обозначил, что пассажиры были из Испании.

Вертолёт перед крушением находился в воздухе около 12 минут. Борт упал в реку без хвостового винта и лопастей несущего винта. По словам очевидцев, вертолёт мотало из стороны в сторону. Затем ветер перевернул его, и он начал падать, разрушаясь на лету. Момент крушения попал на видео.