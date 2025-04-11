Москва, 11 апреля, 2025, 04:17 — ИА Регнум. Глава российского государства Владимир Путин на встрече с гендиректором «ДОМ.РФ» Виталием Мутко заявил о том, что в России есть всё необходимое для решения жилищных вопросов в стране.

Путин и Мутко

«Мне кажется, что у нас есть все основания полагать, что мы сможем основные вопросы закрыть в этой сфере так, как никогда они не решались — ни в царские времена, ни в советские», — отметил президент.

По словам Путина, в России есть для этого всё: технологии, раскрученные производства строительных материалов, наука и хорошая организация.

Российский лидер подчеркнул, что жилищные вопросы являются одними из самых важных и чувствительных. От их решения зависит благосостояние и социальное благополучие населения.

Глава государства выразил надежду, что «ДОМ.РФ» и правительство смогут решить стоящие перед ними задачи в сфере обеспечения жильём.

Мутко пояснил, что в жилищной сфере непростая ситуация, но в целом она контролируемая: сегодня в стройке около 119 млн кв. метров жилья.

Также на встрече Мутко и Путин обсудили различные направления работы «ДОМ.РФ», в том числе программы ипотеки, вовлечение в оборот федеральных земель, проектное финансирование и разработку мастер-планов городов.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2024 года Путин отмечал, что площадь жилищного строительства в РФ по итогам 2023 года в полтора раза превысила этот показатель рекордного для СССР 1987 года. Президент пояснил, что в течение последних шести лет миллионы семей улучшили жилищные условия, используя льготную ипотеку.

27 февраля в рамках ежегодной встречи с руководством ЦБ РФ глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в 2025 году в России ипотечное кредитование вырастет на 5%. При этом она подчеркнула, что после чрезмерного прироста 2023 года и первой половины прошлого года требуется более сдержанная динамика.

В декабре 2024 года глава государства поручил сохранить льготную семейную ипотеку под 6% без каких-либо сокращений и распространить эту программу на вторичное жильё. Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что в 2025 году на программу семейной ипотеки средства из федерального бюджета выделят в полном объёме.

Вице-премьер РФ Александр Новак 5 марта сообщил, что в России банки начали снижать ставки по ипотечным кредитам на 1–1,5% в зависимости от размера первоначального взноса, что является хорошим сигналом.

По поручению президента РФ программа «Семейная ипотека» с 1 апреля распространилась на вторичный рынок. Она действует в российских регионах с низким уровнем строительства жилья, где возводится не более двух домов. Таким образом, возможность купить квартиру по ставке до 6% получили семьи с ребёнком в возрасте до шести лет включительно. Покупка на этих условиях возможна лишь один раз.