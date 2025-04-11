«Вашингтон Кэпиталз» чествовал Овечкина за рекорд по голам в НХЛ
Александру Овечкину вручили золотую клюшку в честь снайперского рекорда в НХЛ
Вашингтон, 11 апреля, 2025, 03:55 — ИА Регнум. Клуб «Вашингтон Кэпиталз» чествовал российского нападающего Александра Овечкина, установившего новый рекорд по количеству голов в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Торжественная церемония прошла 10 апреля на домашней арене.
На мероприятии президент по хоккейным операциям «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан подарил Овечкину золотую клюшку. Ее мини-копии вручили сыновьям хоккеиста Сергею и Илье.
Церемонию также посетили мать рекордсмена, олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина, жена спортсмена Анастасия, а также тесть Овечкина Кирилл Шубский. Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис преподнёс Овечкину, его матери и жене часы. Кроме того, хоккеисту подарили скульптуру в виде шайбы с изображением игрока.
Как сообщало ИА Регнум, 6 апреля в игре против «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин обновил рекорд канадца Уэйна Гретцки, забив свой 895-й гол в НХЛ. Этот регулярный матч стал для россиянина 1487-м в карьере. Во втором периоде россиянин забросил шайбу в ворота соотечественника Ильи Сорокина, после чего матч прервали на 25 минут, чтобы отпраздновать установление нового рекорда. В ходе церемонии капитан «Вашингтона» поблагодарил за свой результат родных и всех русских.
Овечкин признался, что установленный снайперский рекорд в регулярных чемпионатах НХЛ стал самым важным моментом в его жизни. До конца регулярного чемпионата «Вашингтон Кэпиталз» проведёт пять матчей.
Президент РФ Владимир Путин поздравил Александра Овечкина с рекордом. Глава государства выразил уверенность, что достижение стало не только личным успехом хоккеиста, но и настоящим праздником для болельщиков в России и за её пределами.
Президент США Дональд Трамп, комментируя рекорд Овечкина, заявил, что теперь «у нас есть ещё один великий». Хоккеиста также поздравили ведущие американские СМИ и мировые звёзды спорта и шоу-бизнеса. А НХЛ разместила изображение Овечкина во всех официальных аккаунтах организации.
Вашингтонское отделение Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов выдвинуло Овечкина на премию «Билл Мастертон Трофи». Российские спортсмены ещё ни разу её не получали.