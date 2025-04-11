Вашингтон, 11 апреля, 2025, 03:55 — ИА Регнум. Клуб «Вашингтон Кэпиталз» чествовал российского нападающего Александра Овечкина, установившего новый рекорд по количеству голов в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Торжественная церемония прошла 10 апреля на домашней арене.

Nhl.com Александр Овечкин

На мероприятии президент по хоккейным операциям «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан подарил Овечкину золотую клюшку. Ее мини-копии вручили сыновьям хоккеиста Сергею и Илье.

Церемонию также посетили мать рекордсмена, олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина, жена спортсмена Анастасия, а также тесть Овечкина Кирилл Шубский. Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис преподнёс Овечкину, его матери и жене часы. Кроме того, хоккеисту подарили скульптуру в виде шайбы с изображением игрока.

Как сообщало ИА Регнум, 6 апреля в игре против «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин обновил рекорд канадца Уэйна Гретцки, забив свой 895-й гол в НХЛ. Этот регулярный матч стал для россиянина 1487-м в карьере. Во втором периоде россиянин забросил шайбу в ворота соотечественника Ильи Сорокина, после чего матч прервали на 25 минут, чтобы отпраздновать установление нового рекорда. В ходе церемонии капитан «Вашингтона» поблагодарил за свой результат родных и всех русских.

Овечкин признался, что установленный снайперский рекорд в регулярных чемпионатах НХЛ стал самым важным моментом в его жизни. До конца регулярного чемпионата «Вашингтон Кэпиталз» проведёт пять матчей.

Президент РФ Владимир Путин поздравил Александра Овечкина с рекордом. Глава государства выразил уверенность, что достижение стало не только личным успехом хоккеиста, но и настоящим праздником для болельщиков в России и за её пределами.

Президент США Дональд Трамп, комментируя рекорд Овечкина, заявил, что теперь «у нас есть ещё один великий». Хоккеиста также поздравили ведущие американские СМИ и мировые звёзды спорта и шоу-бизнеса. А НХЛ разместила изображение Овечкина во всех официальных аккаунтах организации.

Вашингтонское отделение Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов выдвинуло Овечкина на премию «Билл Мастертон Трофи». Российские спортсмены ещё ни разу её не получали.