Вашингтон, 11 апреля, 2025, 03:33 — ИА Регнум. Бывший кандидат в президенты Румынии, эксперт в области устойчивого развития Кэлин Джорджеску заявил, что его страна может стать катализатором начала третьей мировой войны, которую инициирует НАТО. Такое мнение он высказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Иван Шилов ИА Регнум

«Они хотят начать третью мировую войну из Румынии. В неё будет вовлечена вся Европа и США», — цитирует Карлсон Джорджеску в соцсети Х.

По словам политика, это никогда не было в интересах Румынии. Однако, по мнению эксперта, у страны не будет выбора из-за стратегической ценности Бухареста для НАТО.

Джорджеску также пояснил, что Румыния имеет самую большую границу с Украиной и выгодное географическое положение. В этом смысле Румыния — очень ценный актив для планов президента Франции Эммануэля Макрона и его войны. Кроме того, Румыния — ключ к Чёрному морю и господству на Балканах, резюмировал политик.

Конституционный суд Румынии 6 декабря 2024 года отменил итоги первого тура президентских выборов, в котором лидировал независимый кандидат Кэлин Джорджеску. Против него были выдвинуты обвинения в нарушении избирательного законодательства, в связи с чем он может быть не допущен к новым выборам, первый тур которых должен состояться в мае.

Как сообщало ИА Регнум, лишь шесть стран из 30 участников так называемой «коалиции желающих» (стран НАТО и ЕС) выразили готовность отправить войска на Украину. Готовность подтвердили представители Великобритании, Франции и стран Прибалтики. Министр обороны Швеции Пол Юнсон в свою очередь заявил, что для принятия решения по данному вопросу Стокгольму нужно прояснить некоторые аспекты.

10 апреля глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что страны ЕС и НАТО обсуждают возможные форматы отправки своих войск на Украину в качестве «миротворцев». Она отметила, что речь может идти о мониторинговой, миротворческой, миссии сдерживания или же усиления.

15 марта Макрон заявил, что готов без согласования с Россией отправить военный контингент на Украину, разместив несколько тысяч военнослужащих в Киеве, Львове и Одессе.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что «мечтатели из Евросоюза», желающие разместить войска на украинской территории, ежедневно доказывают свою полную несостоятельность. Министр также заявил, что разговоры о вводе «миротворческого» контингента на территорию Украины выглядят как попытки спасти остатки киевского режима от «гнева народного».