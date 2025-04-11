Лондон, 11 апреля, 2025, 03:26 — ИА Регнум. В рамках плана по ремилитаризации и предотвращению возобновления боевых действий Великобритания рассматривает возможность разместить на пять лет свои войска на Украине. Об этом написала газета The Daily Telegraph.

U.S. Army Британские военные

Отмечается, что в планах Лондона и Парижа предусматривается отправка на Украину западного контингента с целью предотвращения возобновления боевых действий. Якобы Россия не станет начинать военные операции из-за присутствия на украинской территории иностранных военных сил. Кроме присутствия сухопутных войск, рассматривается также наличие европейских военных для контроля воздушного и морского пространства Украины. В связи с этим в Брюсселе состоялась встреча министров обороны стран, желающих участвовать в западной военной миссии на Украине по завершении конфликта.

Как передавало ИА Регнум, 10 апреля французское издание Agence France-Presse сообщило, что лишь шесть стран из 30 участников так называемой «коалиции желающих» (стран НАТО и ЕС) выразили готовность отправить войска на Украину. Обозреватели американского информагентства Bloomberg в свою очередь отметили, что «коалиция желающих» не может принять никакого решения из-за отсутствия гарантий защиты от США на случай столкновения «миротворцев» с ВС России.

«Мечтатели из Евросоюза», желающие разместить войска на украинской территории, ежедневно доказывают свою полную несостоятельность, подчёркивал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он также заявил, что разговоры о вводе «миротворческого» контингента на территорию Украины выглядят как попытки спасти остатки киевского режима от «гнева народного».

В мае 2024 года президент России Владимир Путин назвал ввод западных войск на Украину шагом к глобальному конфликту. Глава государства отметил, что иностранный контингент на территории проведения спецоперации будет находиться в зоне поражения российской армии.