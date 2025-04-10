Нью-Йорк, США, 11 апреля, 2025, 02:54 — ИА Регнум. Комиссар полиции Нью-Йорка в США Джессика Тиш сообщила журналистам, что началось расследование причин крушения вертолета, который упал в реку Гудзон.

Падение вертолета

К расследованию приступили и сотрудники Национального совета по безопасности на транспорте США и ФБР.

По словам Тиш, вертолет туристической компании вылетел с площадки на юге Манхэттена 10 апреля в 14:59 по местному времени, он летел на север до моста имени Джорджа Вашингтона и затем повернул на юг. Падение борта произошло через несколько минут после разворота.

Причины авиакатастрофы устанавливаются, добавила комиссар.

Как сообщало ИА Регнум, ранее мэр Нью-Йорка Эрик Адамс подтвердил гибель шести человек в результате падения вертолета в реку Гудзон 10 апреля. По словам Адамса, тела троих взрослых и троих детей разного возраста удалось извлечь из воды. Он также подтвердил, что пассажиры были из Испании.

В вертолёте были пилот и семья с тремя детьми. Они были туристами из Испании.

Вертолёт перед крушением находился в воздухе около 12 минут. Борт упал в реку без хвостового винта и лопастей несущего винта. По словам очевидцев, вертолёт мотало из стороны в сторону. Затем ветер перевернул его, и он начал падать, разрушаясь на лету.