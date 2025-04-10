Лондон, 11 апреля, 2025, 02:44 — ИА Регнум. Бриджит Бринк уволилась с должности посла США на Украине по причине нарастающих разногласий как с американским президентом Дональдом Трампом, так и с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом 10 апреля написала британская газета The Financial Times.

(сс) Kholodovsky Посольство США на Украине

«По словам людей, знакомых с решением Бринк, посол США на Украине уходит в отставку из-за усиливающихся политических разногласий с администрацией Трампа. По данным источников, уход также произошёл на фоне ухудшения рабочих отношений посла с Зеленским, хотя это не было причиной её отказа от должности», — отметили авторы.

В материале указали, что в последнее время стала очевидной напряжённость между Бринк и Зеленским. В статье также обратили внимание на заявления украинских чиновников о слишком критичном к ним отношении со стороны американского посла, особенно в рамках антикоррупционной деятельности.

Бринк была назначена Трампом во время его первого президентского срока на должность главы дипмиссии в Словакии. При президенте США Джо Байдене она стала послом на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, 10 апреля официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс подтвердила, что Бриджит Бринк досрочно покинула пост и возвращается домой. О причинах отставки дипломат умолчала. По данным телеканала CBS News, решение об увольнении посол принимала с учётом политических факторов и личных обстоятельств.

В мае 2022 года сенат конгресса США единогласно утвердил кандидатуру Бриджит Бринк в качестве нового американского посла на Украине. Вскоре после этого её привели к присяге.