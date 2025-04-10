Вашингтон, 11 апреля, 2025, 02:38 — ИА Регнум. В связи с торговым противостоянием между США и Китаем поставки американской нефти в КНР в ближайшее время могут практически полностью прекратиться. Такое предположение сделал Bloomberg.

Иван Шилов ИА Регнум Нефть

Издание отметило, что в последние годы объём импорта нефти из Соединенных Штатов в Китай увеличивался, но в 2025 году эта тенденция начала меняться из-за политики американского президента Дональда Трампа.

Согласно данным компании Vortexa Ltd., доля американской нефти в общем объёме импорта Китая составляет около 1%.

Аналитик компании Vortexa Иван Мэтьюз заявил, что если нынешний уровень тарифов сохранится, то импорт нефти в Китай, скорее всего, сократится до нуля в ближайшие месяцы.

Как сообщало ИА Регнум, 9 апреля Трамп заявил, что США незамедлительно повышают пошлины в отношении товаров из Китая до 125%.

Чуть позже, 10 апреля, Дональд Трамп повысил пошлины на товары из Китая с 125 до 145%.

Американский президент добавил, что Китай, вероятно, скоро поймет, что ситуация, при которой «он обкрадывал США и другие страны», более неприемлема.

В ответ на это Пекин принял решение увеличить дополнительную ставку тарифов на все импортируемые из США товары с 34 до 84%.