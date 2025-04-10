Москва, 11 апреля, 2025, 02:19 — ИА Регнум. В ходе переговоров в Стамбуле российско-американские делегации наметили ориентир для нового раунда консультаций. Об этом 10 апреля сообщили в МИД РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Россия

«По итогам консультаций принято решение оперативно проработать высказанные предложения. Ориентир — выйти на взаимоприемлемые развязки к ближайшему новому консультационному раунду, сроки которого согласовываются», — уточнила пресс-служба ведомства.

Переговоры по нормализации функционирования дипломатических представительств России и США, а также по устранению накопившихся в двустороннем досье «раздражителей» прошли с участием посла России в Вашингтоне Александра Дарчиева и заместителя помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Сонаты Коултер.

Как сообщало ИА Регнум, первые переговоры делегаций России и США, посвящённые работе дипмиссий двух стран, провели 27 февраля в Стамбуле. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Москва видит прогресс в вопросе нормализации работы посольств.

Также в Стамбуле 10 апреля прошёл второй раунд российско-американских консультаций. Переговоры продолжались около шести часов. Их посвятили нормализации функционирования дипломатических миссий двух стран. Темы, связанные с урегулированием конфликта на Украине, а также политические вопросы и вопросы безопасности в ходе встречи не затрагивались.