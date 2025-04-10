Москва, 11 апреля, 2025, 02:06 — ИА Регнум. В Социальном фонде напомнили, какие социальные категории граждан РФ имеют право на досрочную пенсию. Об этом сообщил ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Многодетные матери могут досрочно выйти на пенсию. Если у женщины трое детей — в 57 лет, четверо — в 56, с пятью и более детьми выход на пенсию возможен в 50 лет. При этом нужен стаж не менее 15 лет.

Матери двоих и более детей с 20-летним стажем и 12-летним стажем работы на Крайнем Севере могут уйти на пенсию в 50 лет.

Родители инвалидов с детства со стажем более 20 лет (мужчины) и 15 лет (женщины) могут выйти на пенсию в 55 и 50 лет соответственно. Опекуны имеют право на снижение пенсионного возраста на один год за каждые 1,5 года опеки, но не более пяти лет.

Инвалиды военной травмы могут выйти на пенсию в 55 лет (мужчины, стаж 25 лет) и 50 лет (женщины, стаж 20 лет). Инвалиды по зрению I группы (мужчины — 50 лет, стаж 15 лет; женщины — 40 лет, стаж 10 лет) также имеют такое право.

Граждане с гипофизарным нанизмом (лилипуты) или диспропорциональным карлизмом могут выйти на пенсию в 45 лет (мужчины со стажем 20 лет) и 40 лет (женщины со стажем 15 лет).

Оленеводы, рыбаки, охотники-промысловики Крайнего Севера с 25-летним (мужчины) и 20-летним (женщины) стажем также могут выйти на пенсию досрочно.

Как сообщало ИА Регнум, более 800 тыс. пенсионеров получили единовременную выплату пенсионных накоплений в 2024 году. Единовременная выплата устанавливается, если расчётный размер накопительной пенсии составляет менее 10% федерального прожиточного минимума пенсионера.

С 1 апреля социальные пенсии граждан России проиндексировали на 14,75%. Данная мера коснётся почти 4,2 млн человек.