Москва, 11 апреля, 2025, 01:54 — ИА Регнум. Владельцам российских частных виртуальных сетей (VPN) следует отказаться от иностранных протоколов шифрования при передаче данных. Об этом 10 апреля сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Роскомнадзор

«Рекомендуем при передаче данных отказаться от иностранных протоколов шифрования, используемых в том числе приложениями, предоставляющими доступ к запрещённой информации», — указали в ведомстве.

При технической необходимости их использования Роскомнадзор призвал направлять для проверки заявления в ЦМУ ССОП (Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования) по электронной почте с обоснованием и указанием IP-адресов, в отношении которых нужно сделать исключение.

Как сообщало ИА Регнум, эксперты обнаружили, что при использовании VPN все передаваемые данные могут быть доступны третьим сторонам. Иностранные платформы не оправдывают этих рисков, особенно на фоне наличия надежных отечественных аналогов. Аналитики призвали компании пересмотреть свои подходы к безопасности VPN и внедрять архитектуру Zero Trust, предполагающую проверку всех пользователей и устройств без исключений.

В феврале 2025 года эксперт Регионального общественного центра интернет-технологий Максим Ксензов предупредил о росте угроз кибербезопасности, особенно в свете активного использования поддельных VPN-сервисов для кражи данных пользователей. Специалисты посоветовали использовать сложные пароли, двухфакторную аутентификацию и внимательно следить за потенциальными угрозами.