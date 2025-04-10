Москва, 11 апреля, 2025, 01:50 — ИА Регнум. ФСБ России опубликовала накануне Международного дня освобождения узников фашистских концентрационных лагерей ранее засекреченные архивные материалы, относящиеся к деятельности подразделения «Смерш». В них раскрывается правда о преступлениях, совершённых в концентрационном лагере Треблинка, который находился на территории оккупированной нацистами Польши.

Adrian Grycuk Мемориал в Треблинке

В ходе Великой Отечественной войны органы контрразведки «Смерш» расследовали злодеяния нацистов, разыскивали военных преступников. В августе 1944 года 65-я армия освободила лагерь смерти в Треблинке, где с 1941 по 1944 год погибало до 2500 человек ежедневно. Охрану лагеря несли эсэсовцы и бывшие советские военнопленные, подготовленные в лагере Травники.

17 августа 1944 года начальник ОКР «Смерш» 65-й армии полковник Трапезников доложил генералу Вадису о лагере, который был построен немцами специально для массового истребления людей — главным образом еврейского и польского населения. Контрразведчики опросили свидетелей, включая автора брошюры «Год в Треблинке» Яна Верниса, который работал в лагере плотником. Военный совет 65-й армии создал комиссию для расследования злодеяний.

В сентябре 1944 года были арестованы первые каратели — вахманы СС, служившие в Треблинке. Трапезников доложил Военному совету об их допросах. Арестованные подтвердили массовые убийства евреев, поляков и цыган, прибывавших в лагерь под видом отправки в Палестину.

Практически ежедневно в лагерь прибывали до трёх-четырёх эшелонов с людьми из Германии, Польши, Чехословакии, Болгарии, Франции и других европейских государств.

22 ноября 1944 года был арестован еще один палач — вахман Лелеко. На следствии Лелеко рассказал о том, что творили нацисты в Треблинке: за 11 месяцев там было убито более двух миллионов евреев. Женщин и мужчин умерщвляли в «душегубках», больных и обессиленных расстреливали и сжигали.

«Помимо расстрелов, вахманы и немцы избивали заключенных палками, сбрасывали с шестиметровых вышек, закапывали в песок, топили в бочках, убивали специальными деревянными колотушками ради развлечения», — говорится в архивных документах ФСБ.

Розыск палачей продолжался и после Победы, включая лагеря для немецких военнопленных в Германии.

Как сообщало ИА Регнум, материалы уголовного дела в отношении одного из охранников концентрационного лагеря Треблинка, организованного нацистами на территории Польши, рассекретило Управление ФСБ по Крыму и Севастополю в рамках проекта «Без срока давности». Речь идёт о Фёдоре Федоренко, уроженце Джанкоя, который в 1941 году сдался немцам, в 1942 году он был направлен охранником в лагерь смерти Треблинка. Там он «дослужился» до помощника командира взвода. Рассекреченные материалы уголовного дела содержат, в частности, показания других охранников лагеря. В них указывается, что Чёрный Фёдор (такую кличку он получил в лагере) лично принимал участие в истязаниях и расстрелах мирных жителей.