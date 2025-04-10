Нью-Йорк, США, 11 апреля, 2025, 01:12 — ИА Регнум. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс подтвердил гибель шести человек в результате падения вертолета в реку Гудзон.

Падение вертолета

По словам Адамса, тела троих взрослых и троих детей разного возраста удалось извлечь из воды.

«К сожалению, все они погибли», — сказал мэр журналистам.

Адамс подтвердил, что пассажиры были из Испании.

Как сообщало ИА Регнум, 10 апреля потерпел крушение вертолет. Борт рухнул в реку Гудзон.

Все шесть человек, которые находились на борту вертолета Bell 206L-4, погибли.

В вертолёте были пилот и семья с тремя детьми. Они были туристами из Испании.

Вертолёт перед крушением находился в воздухе около 12 минут. Борт упал в реку без хвостового винта и лопастей несущего винта. По словам очевидцев, вертолёт мотало из стороны в сторону. Затем ветер перевернул его, и он начал падать, разрушаясь на лету.