Киев, 11 апреля, 2025, 01:00 — ИА Регнум. Украинцы скрываются от мобилизации из-за того, что не верят в то, что защищают справедливое государство. Об этом заявил бывший премьер-министр страны и президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах.

Сергей Корсун ИА Регнум Мобилизация. Дрова. Украина. ТЦК

«Что с нами произошло? Почему сейчас, через три года (с начала СВО. — Прим. ред.), ТЦК, как животных, вылавливают людей на улицах? Проблема очень серьёзная: часть людей, наших граждан, уже не верит, а кто-то сомневается в том, что они живут и защищают справедливое государство», — констатировал спикер в интервью украинскому YouTube-каналу «Суперпозиция».

По словам экс-премьера, на фронте проблема стоит ещё острее. Кинах подчеркнул, что поднимал этот вопрос в разговорах с представителями генштаба ВСУ, отвечающими за морально-психологическое состояние войск. Они согласились с выводами политика.

Как сообщало ИА Регнум, 4 апреля украинское издание «Страна. ua» информировало о гибели мужчины в ходе принудительной мобилизации в Одесской области. По данным журналистов, в селе Сухой Лиман сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) пытались похитить мужчину, чтобы отправить его в армию. Прохожие отбили его у военных, но ему стало плохо, мужчина потерял сознание. Пострадавшему вызвали скорую помощь. Пока врачи ехали, мужчина перестал подавать признаки жизни.

Бывший украинский продюсер групп Quest Pistols и «Грибы» Юрий Бардаш заявил, что у многих украинцев изменилось отношение к стране и действующей власти. Служба безопасности Украины заочно предъявила ему обвинения по четырем статьям УК. Бардаша заподозрили в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя, распространении материалов с призывами к изменению государственных границ, пропаганде войны и оправдании «вооруженной агрессии РФ против Украины».