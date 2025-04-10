Вашингтон, 11 апреля, 2025, 00:38 — ИА Регнум. Вашингтон настаивает на освобождении из заключения 72-летнего американца Стивена Хаббарда, которого приговорили к тюремному сроку в России по делу о наёмничестве в конфликте на стороне ВСУ. Об этом 10 апреля сообщила официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс.

Keith Allison Задержание

«Призываем Россию освободить Стивена Хаббарда, который находится под стражей на протяжении почти трёх лет. Мы продолжаем работать над тем, чтобы освободить Хаббарда и всех других американцев, которых несправедливо удерживают», — заявила она.

Американец в феврале 2022 года заключил контракт с ВСУ, прошёл обучение. Затем его обеспечили оружием и боеприпасами. Хаббард служил на стороне Украины до 2 апреля 2022 года, когда его задержал российский военнослужащий.

Как сообщало ИА Регнум, по решению Мосгорсуда Хаббарда в октябре 2024 года приговорили к 6 годам и 10 месяцам колонии. Кроме того, суд взыскал в доход государства 142 тыс. гривен (326 818 рублей), которые были изъяты в ходе следствия. Американец признал свою вину. По данным следствия, Хаббард переехал на Украину в 2014 году. Там он жил с женщиной, которую называл своей женой. В 2022 году он заключил контракт с украинским батальоном теробороны города Изюм.

В октябре 2024 года российский суд заочно приговорил к 14 годам заключения за участие в боевых действиях в рядах ВСУ американского наёмника Джастина Эллиота Мишлера. Также его объявили в международный розыск. По данным следствия и суда, Мишлер прибыл в пункт постоянной дислокации интернационального легиона на территории Украины и добровольно вступил в его состав в качестве наёмника. После этого его обеспечили оружием, боеприпасами и обмундированием. Перед тем как принять участие в боевых действиях, Мишлер прошёл военную подготовку. Непосредственное участие на стороне ВСУ американский наёмник принимал в боях на территории Донецкой Народной Республики.