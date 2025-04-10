Лондон, 11 апреля, 2025, 00:32 — ИА Регнум. Член британской королевской семьи принц Гарри, герцог Сассекский посетил Украину с необъявленным визитом. Он появился инкогнито в одной из клиник Львова. Об этом написала газета Telegraph.

Office of the Governor-General Принц Гарри и Меган Маркл

По информации издания, принц Гарри в сопровождении четырех ветеранов отправился во львовскую клинику Superhumans Centre, где проходят лечение украинские военные.

О приезде британского принца стало известно уже после того, как он покинул Украину.

Отмечается, что принц Гарри стал вторым из членов королевской семьи, кто посетил Украину. Первой была герцогиня Эдинбургская Софи — она побывала в Киеве в 2024 году.

Известно, что герцог Сассекский переехал в США на постоянное место жительства.

Как сообщало ИА Регнум, принц Гарри и его супруга Меган Маркл не захотели принимать извинения Джереми Кларксона, который в декабре 2022 года резко высказался в отношении Маркл. 17 декабря Кларксон в своей колонке в газете The Sun написал, что ненавидит Маркл и желает, чтобы ее провели обнаженной по улицам всех городов Великобритании.

Президент США Дональд Трамп может поддержать судебный иск против принца Гарри, если выяснится, что тот солгал об употреблении наркотиков при подаче заявления на американскую визу.