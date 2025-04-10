Джерси-Сити, США, 11 апреля, 2025, 00:00 — ИА Регнум. Все шесть человек, которые находились на борту вертолета Bell 206L-4, погибли в результате его падения в реку Гудзон в Нижнем Манхэттене рядом с Нью-Йорком. Подробности сообщил канал ABC News.

Кадр из видео

По данным полиции, в вертолёте находились пилот и семья с тремя детьми. Они были туристами из Испании.

Вертолёт перед крушением находился в воздухе около 12 минут. Борт упал в реку без хвостового винта и лопастей несущего винта.

Тела всех погибших нашли.

По словам очевидцев, вертолёт мотало из стороны в сторону. Затем ветер перевернул его, и он начал падать, разрушаясь на лету.

Как сообщало ИА Регнум, 10 апреля потерпел крушение вертолет. Борт рухнул в реку Гудзон.