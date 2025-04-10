Нью-Йорк, США, 11 апреля, 2025, 00:12 — ИА Регнум. Очевидцы опубликовали в соцсетях кадры падения вертолёта в реку Гудзон в США. Предварительно, на борту в момент аварии находились шесть человек.

Кадр из видео

На видео заметно, как перед падением вертолёт мотало в разные стороны. Затем машина начала падать, разрушаясь на лету.

По информации ABC News, на борту, помимо пилота, находились туристы из Испании — семья из двух взрослых и трех детей.

До крушения вертолёт находился в воздухе около 12 минут.

Как сообщало ИА Регнум, вертолёт потерпел крушение 10 апреля у города Джерси-Сити, расположенного напротив Нью-Йорка. К месту аварии оперативно прибыли полицейские и спасательные службы.

Вечером 29 января пассажирский самолёт Bombardier CRJ700 и военный вертолёт Black Hawk столкнулись в воздухе вблизи аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. Оба воздушных судна рухнули в реку. На борту вертолёта, который принадлежал американским сухопутным войскам, находились трое военных США. В самолёте были 64 человека, из них четверо — члены экипажа. Посольство РФ в США 1 февраля официально подтвердило гибель россиян в авиакатастрофе над Вашингтоном.