Вашингтон, 10 апреля, 2025, 23:42 — ИА Регнум. США ожидают прекращения огня на Украине для продолжения переговоров с Россией. Об этом 10 апреля сообщила официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.

Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

«Президент (США Дональд Трамп. — Прим. ред.) ясно дал понять, что на повестке переговоров с Россией есть только один пункт — прекращение огня», — уточнила Брюс.

Дальнейшая динамика в переговорах по другим вопросам невозможна, пока не будет достигнута договорённость по украинскому конфликту, добавила она.

Как сообщало ИА Регнум, 9 апреля в беседе с журналистами в Белом доме Дональд Трамп заявил о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным. В какой-то момент это произойдёт, подтвердил американский лидер. По мнению Трампа, стороны должны дойти до принятия подобного решения.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя 8 апреля подчеркнул, что Россия готова к серьёзным переговорам по урегулированию конфликта на Украине, но не позволит использовать диалог для перевооружения ВСУ.

Владимир Путин ранее отмечал, что для урегулирования конфликта необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав России. Кроме того, президент РФ указывал, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО и обеспечить на подконтрольной территории соблюдение прав и свобод русскоязычных граждан. Путин подчёркивал, что Москва заинтересована в долгосрочном мире на Украине, а не во временном перемирии. Он отмечал, что урегулировать конфликт на Украине необходимо с учётом интересов РФ, искоренив первопричины кризиса.