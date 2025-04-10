Актриса Светлана Немоляева пережила приступ
Актриса Светлана Немоляева пережила приступ, но уже чувствует себя лучше
Москва, 10 апреля, 2025, 23:32 — ИА Регнум. Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева накануне своего 88-летия пережила приступ, который купировали врачи скорой помощи. Об этом она рассказала ТАСС 10 апреля.
На данный момент Светлана Немоляева находится дома и чувствует себя лучше.
«Я перенесла приступ, но мне его вовремя купировали. Спасибо большое врачам за работу», — сказала она.
Какого рода был приступ, актриса журналистам не сказала.
Немоляевой 18 апреля исполнится 88 лет.
Светлана Немоляева — выпускница курса народного артиста РСФСР Леонида Волкова. С 1959 года служит в Московском академическом театре имени Маяковского.
За годы творческой деятельности она сыграла более 80 ролей в фильмах и телесериалах. Первую роль в кино Немоляева получила в восемь лет.
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