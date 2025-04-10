Москва, 10 апреля, 2025, 23:32 — ИА Регнум. Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева накануне своего 88-летия пережила приступ, который купировали врачи скорой помощи. Об этом она рассказала ТАСС 10 апреля.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Актриса Светлана Немоляева

На данный момент Светлана Немоляева находится дома и чувствует себя лучше.

«Я перенесла приступ, но мне его вовремя купировали. Спасибо большое врачам за работу», — сказала она.

Какого рода был приступ, актриса журналистам не сказала.

Немоляевой 18 апреля исполнится 88 лет.

Светлана Немоляева — выпускница курса народного артиста РСФСР Леонида Волкова. С 1959 года служит в Московском академическом театре имени Маяковского.

За годы творческой деятельности она сыграла более 80 ролей в фильмах и телесериалах. Первую роль в кино Немоляева получила в восемь лет.

Как сообщало ИА Регнум, народный артист РФ Сергей Жилин был госпитализирован 23 марта в одну из московских больниц. Директор музыканта пояснила, что ситуация не так критична, как об этом пишут в новостях.

Российский режиссер Никита Михалков заявил, что сообщения о проблемах с его здоровьем не соответствуют действительности.