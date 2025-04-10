Москва, 10 апреля, 2025, 23:17 — ИА Регнум. Скончалась россиянка, которая пострадала при крушении прогулочного батискафа «Синдбад» в Хургаде. Об этом сообщил отец погибшей.

Ali Awad/XinHua/Global Look Press Поисково-спасательная операция на месте крушения батискафа «Синдбад»

В беседе с «Известиями» он уточнил, что его дочь умерла вечером 9 апреля. До этого семья потеряла во время происшествия бабушку.

Общее количество жертв крушения увеличилось до семи человек.

Как сообщало ИА Регнум, 4 апреля газета Al Masry Al Youm написала, что затонувший в Хургаде батискаф не сталкивался с чем-либо перед катастрофой. Капитан «Синдбада» Хоссам Салем во время следствия отметил, что возможной причиной трагедии мог стать сбой в системе подводной лодки. После осмотра подтвердилось отсутствие во внешней конструкции трещин или аномальных отверстий, указало издание.

Авария произошла утром 27 марта на расстоянии 1 км от берега. Прогулочный батискаф для подводной экскурсии с осмотром кораллового рифа начал тонуть, когда туристы садились в него. В результате трагедии шестеро россиян, в том числе двое детей, погибли. Всего на борту находились 45 граждан России, 14 человек доставили в больницу для оказания помощи. Одна из выживших россиянок рассказала, что пережила клиническую смерть. По факту происшествия возбудили уголовное дело, одной из версий трагедии назвали столкновение с рифом. Адвокат капитана заявил, что его подзащитный неоднократно обращался к владельцам судна с просьбой провести техническую инспекцию, однако компания игнорировала его.