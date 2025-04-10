Нью-Йорк, США, 10 апреля, 2025, 23:14 — ИА Регнум. У города Джерси-Сити, расположенного напротив Нью-Йорка, 10 апреля потерпел крушение вертолет. Борт рухнул в реку Гудзон. Об инциденте сообщила полиция в соцсети X.

Соцсети. Кадр из видео

Подробностей не приводится, но полицейские уже прибыли к месту крушения. Сообщается, что, предположительно, погиб один человек.

Как передавало ИА Регнум, вечером 29 января пассажирский самолёт Bombardier CRJ700 и военный вертолёт Black Hawk столкнулись в воздухе вблизи аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. Оба воздушных судна рухнули в реку. На борту вертолёта, который принадлежал американским сухопутным войскам, находились трое военных США. В самолёте были 64 человека, из них четверо — члены экипажа.

1 февраля посольство РФ в США официально подтвердило гибель россиян в авиакатастрофе над Вашингтоном. В числе погибших — чемпионы мира 1994 года по фигурному катанию Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бывший фигурист Александр Кирсанов, выступавший ранее в танцах на льду.

Пилот пассажирского самолёта Bombardier CRJ700 пытался предотвратить столкновение с военным вертолётом. Военный вертолёт принадлежал авиационной бригаде, отвечающей за перевозку «высокопоставленных лиц».