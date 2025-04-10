Екатеринбург, 10 апреля, 2025, 23:01 — ИА Регнум. В Уральском федеральном университете в Екатеринбурге иностранных студентов обязали отмечаться на специальном терминале каждые 72 часа путем сканирования штрихкода студенческого билета. Особое внимание — к студентам из среднеазиатских республик. Об этом сообщил телеведущий Руслан Осташко.

Илья Московец/URA.RU/ТАСС Уральский федеральный университет

Журналист пояснил, что это требование введено в рамках федерального закона о правовом положении иностранных граждан в РФ.

Осташко пояснил, что мера направлена на то, чтобы университеты следили за тем, что студенты действительно учатся, а не занимаются другими делами. Пример с трагедией в 2023 году, когда студент из Таджикистана, не ходивший на лекции, зарезал школьника, показал важность такого контроля.

В случае невыполнения этих требований университет может быть оштрафован на сумму до 500 тыс. рублей.

Также по закону вузы обязаны сразу сообщать в полицию, если иностранный студент пропадает и не выходит на связь.

Как сообщало ИА Регнум, полиция задержала на космодроме Байконур четверых иностранцев, пытавшихся самовольно пробраться к зданию, где находятся советские космические корабли «Буран».

Президент России Владимир Путин поручил создать в составе МВД РФ Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан. Об этом 2 апреля говорится в соответствующем указе главы государства.