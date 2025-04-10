Москва, 10 апреля, 2025, 22:57 — ИА Регнум. По итогам переговоров в Стамбуле представители России и США условились разработать «дорожную карту» по возврату шести российских объектов дипнедвижимости, конфискованных американскими властями. Об этом 10 апреля сообщила пресс-служба МИД РФ.

SHAWN THEW/EPA/ТАСС Посольство России в Вашингтоне

«Делегации обменялись нотами, закрепляющими достигнутую договорённость о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий, а также осуществлению взносов Российской Федерации в бюджеты ООН и других международных организаций», — добавили в ведомстве.

Посол РФ в США Александр Дарчиев подчеркнул важность срочных практических решений в этом направлении, включая незамедлительный допуск на указанные объекты российских представителей для инспекции и оценки нанесенного ущерба.

Кроме того, стороны продолжили работу по облегчению визового оформления и режима передвижения сотрудников дипмиссий по стране пребывания. Дарчиев призвал как можно быстрее двигаться к решению задач, способствующих укреплению взаимного доверия, расширению деловых и общественных связей, в том числе возобновлению прямого авиасообщения.

Делегаты по итогам консультаций также приняли решение оперативно проработать высказанные предложения. К следующей встрече, сроки которой согласовываются, намечено «выйти на взаимоприемлемые развязки» по этим вопросам.

Как сообщало ИА Регнум, переговоры представителей России и США продолжались около шести часов. Встреча закончилась без заявлений для прессы. Российскую делегацию возглавлял посол Дарчиев, американскую — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

Консультации посвятили нормализации функционирования дипломатических миссий двух стран. Темы, связанные с урегулированием конфликта на Украине, а также политические вопросы и вопросы безопасности в ходе встречи не затрагивались.

Первые переговоры делегаций РФ и США, посвящённые работе дипмиссий двух стран, провели 27 февраля в Стамбуле. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Москва видит прогресс в вопросе нормализации работы посольств.